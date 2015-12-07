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شيكابالا يتحدى: أرد في الملعب فقط .. والقادم أفضل

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شيكابالا يتحدى: أرد في الملعب فقط .. والقادم أفضل شيكابالا يتحدى: أرد في الملعب فقط .. والقادم أفضل

يرى محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الإسماعيلي أن فريقه استفاد كثيرا من معسكر الإعداد الذي أقيم في تونس بالأيام الأخيرة قبل استئناف مباريات الدوري المصري.

وتوقفت مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري لانضمام لاعبيه للمنتخب الأوليمبي الذي شارك في كأس أمم إفريقيا دون 23 عاما، ليخوض الفريق عدة مباريات ودية في تونس.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة الحياة يوم الاثنين: "أرد على من شكك في عودتي لمستواي في الملعب فقط، وأعد الجميع بأن القادم مني سيكون أفضل".

وأضاف "معسكر الإعداد في تونس كان جيدا للغاية وأفاد الفريق، والإسماعيلي سيظهر في مباريات الدوري أنه التوقف لم يؤثر على الأداء".

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة يوم 15 ديسمبر الجاري مع عودته للعب مبارياته في الدوري.

وجمع الإسماعيلي 10 نقاط من 5 مباريات، وسجل شيكابالا هدفين بقميص الدراويش في مرمى حرس الحدود والاتحاد السكندري.

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