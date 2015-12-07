حوار - عمرو جمال يكشف: متى يرحل عن الأهلي والخطأ الذي ارتكبه

كشف عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي "الحالة التي قد تجعله يرحل عن صفوف الفريق" والخطأ الذي ارتكبه خلال الفترة الماضية.

بعثة الأهلي عادت إلى مصر مجددا بعد نهاية معسكر الفريق في الإمارات والذي شهد مشاركة عمرو جمال في أخر مباريات المعسكر أمام الصفاقسي التونسي.

وتعادل الأهلي بهدف مع الصفاقسي في لقاء ودي قوي ومثير بمشاركة عمرو جمال كأساسي في هجوم المارد الأحمر. (طالع التفاصيل).

وتحدث عمرو جمال عن إصابة الصليبي ودور عبد العزيز عبد الشافي ومتى يرحل عن الأهلي في حوار مطول مع الموقع الرسمي للنادي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في حوار مهاجم الأهلي. وكل ما يلي على لسانه.

خطأ ارتكبته في الماضي

"لقد استعجلت عودتي من جديد إلى الملاعب بعد إصابة الصليبي".

"في الحقيقة هذا كان خطأ مني وكنت معرضا لانتكاسه في الإصابة بسبب ما فعلته لأنني وقتها لم أكن جاهزا للمشاركة".

"استعجلت لأنني كنت أشعر بأهمية الموسم الماضي وما كنا نمر به من ظروف صعبة".

"ودفعني ذلك لطلب اللعب بحماس شديد فكنا في مرحلة المنافسة على الدوري ودوري الأبطال".

دور زيزو ومعسكر الإمارات

"بعد ذلك زيزو كان له دورا كبيرا في إقناعي بالهدوء وعدم استعجال العودة".

"تحدث معي لمدة 65 دقيقة بالكامل أقنعني خلالها بعدم استعجال العودة وطلبني بالصبر".

"وبخصوص معسكر الإمارات فكان مفيدا للغاية. واستطاع من خلاله البرتغالي جوزيه بيسيرو تقييم الأمور بشكل جيد".

"ولكني ما زلت أرى أن تقييم بيسيرو حاليا ليس منطقي خصوصا إنه تولى المهمة قبل انطلاق الدوري بأيام قليلة".

"وخلال المعسكر طلب مننا بيسيرو الالتزام بالتعليمات وطريقة اللعب التي دربنا عليها".

شارة غالي والمنافسة هذا الموسم

"غالي دائما هو قائد النادي الأهلي ودوره لن يختلف سواء بالشارة أم بدون".

"عماد متعب وحسام غالي لهما دورا كبيرا جدا مع الفريق. وينقلان خبراتهما إلى جميع اللاعبين".

"وبالطبع المنافسة على الدوري قوية جدا مع كل الفرق. ونحن في الأهلي نحترم الجميع".

الرحيل عن الأهلي

"أنا معجون بمياة الأهلي".

"ولا يوجد أي عروض في الوقت الحالي من أجل رحيلي".

"ولن أرحل إلا في حالة وجود عرض أوروبي مغري ومفيد لي وللنادي الأهلي".

"وليس غير ذلك".

طالع أيضا - عمرو جمال يكشف عن موقف ميسي معه "الذي علمني درسا كبيرا"