كابوس الأولمبياد - اتحاد الكرة: لهذا السبب لم نتحدث عن خروج المنتخب الأوليمبي

كشف إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن سبب عدم تحدث المجلس في أزمة فشل المنتخب الأوليمبي في التاهل لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 في اجتماعه يوم الاثنين.

المنتخب الأوليمبي ودع بطولة إفريقيا بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة.

فقد قرر المجلس تأجيل مناقشة ملف المنتخب الأوليمبي وأسباب الفشل ليوم الأربعاء المقبل.

قال لهيطة في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الاثنين: "لا يمكن لمجلس اتحاد الكرة تقديم الاعتذار للجماهير المصرية بدون التوصل لأسباب الإخفاق".

وأضاف "سنجتمع مع حمادة المصري عضو مجلس الإدارة المشرف على الفريق يوم الأربعاء لبحث الملف كاملا واتخاذ القرارات اللازمة".

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