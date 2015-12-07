"الجارديان" تكشف وثائق مسربة عن مخططات "داعش" لإقامة دولة الخلافة

>كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية النقاب عن وثائق مسربة حصلت عليها، تميط اللثام عن المخططات التى وضعها تنظيم "داعش" لتشييد دولته المزعومة فى العراق وسوريا.

وذكرت صحيفة (الجارديان) أن تلك الوثائق المسربة تعود لأواخر العام 2014، وتشمل 24 صفحة، وتوضح مخطط التنظيم لإقامة دوائر حكومية وإدارة للخزانة فضلا عن برنامج اقتصادى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات والمحاصيل الاستهلاكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على تلك الوثائق المعنونة "مبادئ فى إدارة الدولة الإسلامية" من أحد الباحثين حصل عليها من رجل أعمال على علاقة بـ"داعش".. لم تكشف الصحيفة عن هويته لأسباب تتعلق بأمنه.

وتكشف الوثائق مساعى التنظيم لإقامة علاقات خارجية فضلا عن برامج الدعاية الكاملة للترويج لاستراتيجية التنظيم فى تلك الدول الأجنبية، لاسيما السيطرة المركزية على النفط والغاز والأجزاء الحيوية الأخرى الداعمة للاقتصاد.

وأشارت الوثائق إلى تفاصيل كيفية تشييد "داعش" لمعسكرات تدريبية منفصلة عن مقاتليها العاديين والمخضرمين، حيث توضح الوثائق أن قدامى المقاتلين، على حد قولها، يجب أن يذهبوا فى دورة تنشيطية بعد أسبوعين فى كل عام لتلقى التعليم فى "أحدث فنون استخدام السلاح والتخطيط العسكرى والتكنولوجيات العسكرية".

وعلقت الصحيفة بالقول إنه عبر هذه الوثائق "جنبا إلى جنب مع غيرها من الوثائق التى حصلنا عليها مؤخرا، قد تشكلت لدينا صورة بأن التنظيم، رغم إعلانه أن العنف الوحشى من أهم الركائز التى يتأسس عليها، إلا أنه يهتم بجوانب وأمور دنيوية مثل الصحة والتعليم والتجارة والتواصل وتوفير فرص العمل، باختصار أنه يؤسس دولة".

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