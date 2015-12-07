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اعتقال أحد عناصر "حركة الشباب " فى الصومال يحمل الجنسية الأمريكية

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اعتقال أحد عناصر "حركة الشباب " فى الصومال يحمل الجنسية الأمريكية اعتقال أحد عناصر "حركة الشباب " فى الصومال يحمل الجنسية الأمريكية

>أعلن مسئول صومالى اليوم الإثنين اعتقال أحد أعضاء ما يسمى ب" حركة الشباب " المتمردة والذى يحمل الجنسية الأمريكية.

ونقلت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية عن المسئول قوله " إن الشخص المعتقل ألقى القبض عليه لدى محاولته الهرب من الحركة بعد وقوع نزاع داخلى مجهول الأسباب أدى إلى مقتل عدد من أصدقائه.
>وأشارت الشبكة البريطانية إلى حدوث انشقاقات عديدة داخل "حركة الشباب " مؤخرا بسبب الاختلاف بشأن تحويل ولاء الحركة من تنظيم القاعدة إلى تنظيم "داعش ".

واعترف الشخص - الذى ينتمى إلى تنظيم الشباب منذ فترة طويلة - بتورطه فى حادث الاعتداء على جامعة "ماريسا " شمال شرق كينيا فى وقت سابق من العام الجارى ، من قبل عناصر الحركة الصومالية المتمردة والذى أسفر عن مصرع 148 شخصا.
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