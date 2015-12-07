عريقات يتهم إسرائيل بتدمير خيار"حل الدولتين "وعملية السلام

>حمل الدكتور صائب عريقات ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن تدمير خيار "حل الدولتين " وعملية السلام.

وصرح خلال لقائه اليوم الإثنين مع وفد من البرلمان الإيطالى وسفير الصين لدى فلسطين والقنصل الإيطالى العام كل على حدة، بأن الاحتلال الإسرائيلى هو من دمر عملية السلام ، ويتحمل نتائج ذلك.

ودعا المجتمع الدولى إلى استمرار بذل كل جهد ممكن لوقف التصعيد الإسرائيلى الخطير بحق الشعب الفلسطينى ، وبما يشمل الإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية بما فيها هدم البيوت وتهجير السكان واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق ، واستمرار اعتماد الحلول العسكرية والإرهابية والأمنية لقضية لن تحل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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