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وزيرا «الطيران» و«الآثار» يفتتحان متحف المطار «مرحبا بكم في أرض السلام»

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وزيرا «الطيران» و«الآثار» يفتتحان متحف المطار «مرحبا بكم في أرض السلام» وزيرا «الطيران» و«الآثار» يفتتحان متحف المطار «مرحبا بكم في أرض السلام»

جانب من عملية الافتتاح

افتتح الطيار حسام كمال والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار أول متحف اثري بمطار القاهرة الدولي “مرحبا بكم في أرض السلام” بصالة الترانزيت بمبنى الركاب رقم “٣” في إطار البروتوكول الموقع بين شركة ميناء القاهرة الجوي وقطاع المتاحف بوزارة الآثار ، بهدف تقديم رسالة ترحيب من المصريين للزائرين والسياح والأشقاء العرب لتعريفهم بأسرار الحضارة المصرية في مختلف عصورها بكل ما لديها من مواقع ومتاحف أثرية بمختلف المحافظات مما يمثل عنصر جديدا من عناصر الجذب السياحي والترويج السياحي لمصر.

يضم المتحف، 39 قطعة أثرية تم اختيار 21 قطعة من المتحف المصرى بالتحرير، 12 قطعة من متحف الفن الإسلامي، و6 قطع من المتحف القبطى، ويعمل المتحف على جذب السياح الأجانب والعرب لزيارته فور افتتاحه بالمطار ، وأول ما تراه أعينهم عند نزولهم مطار القاهرة ، كما سيساعد على تشويقهم لزيارة جميع الأماكن الأثرية بمصر .

وقام الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات ومنح التصاريح الجمركية للعاملين بالمتحف من وزارة الآثار ، وقال وزير الطيران أن هذا المتحف سيمثل معلماً سياحياً لركاب الترانزيت بمطار القاهرة الدولى ، ويساهم في جذب السائحين وتشجيعهم علي رؤية الأماكن الأثرية في ومشاهدة أكبر عدد ممكن من الآثار ، وسوف يتم تفعيل هذه التجربة في مطارات أخري مثل شرم الشيخ والغردقة والتي تشهد إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب والعرب .

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص وزارة الأثار على توصيل الإرث الحضارى والثقافى المصرى بمختلف العصور إلي زوار مصر من مختلف البلدان حيث يمثل مطار القاهرة واجهة مصر الحضارية فى الخارج والذي يتردد عليه ملايين الركاب من مختلف الجنسيات سنوياً مما يمثل موقع المتحف بالمطار وسيلة ترويجية هامة لأثار مصر .

وأشار وزير الأثار إلى أن المتحف يتضمن 39 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة ومن بين المعروضات الاثرية مصحف وانجيل وكتابات لفظ الجلالة ومجموعة اثرية تمثل الطقوس الدينية للكنيسة ، وتم جمع القطع من اقدم ٤ متاحف مصرية هي الفرعونية بالتحرير والرومانية والقبطية والإسلامية ليكون دليل علي حضارة مصر علي مر العصور .

سبق الإفتتاح توقيع برتوكول بين كل من الطيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار يتضمن كافة البنود الخاصة بإقامة هذا المتحف ودراسة سبل التعاون المشترك في هذا المجال.

 

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