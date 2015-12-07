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صور | إصابة 3 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة في موقف للأتوبيسات بموسكو

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موقع انفجار القنبلة اليدوية

موقع انفجار القنبلة اليدوية

أصيب 3 أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وقع مساء الاثنين 7 ديسمبر، في موقف لباصات النقل العام في موسكو.

وأكدت الشرطة الحادث الذي وقع في شارع بوكروفكا وسط العاصمة الروسية، فيما قال مصدر في أجهزة الأمن أن فريق تحقيق توجه إلى مكان الحادث.

وقال مصدر في الشرطة إنه بحسب المعلومات الأولية فإن مجهولين ألقوا عبوة ناسفة على أناس كانوا في موقف للحافلات.

من جانبها أفادت قناة REN TV الروسية بأن الجرحى مصابون بشظايا القنبلة في أطرافهم السفلية.

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