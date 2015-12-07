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"تعليم الغربية": تفعيل قرار إنشاء لجنة الأتوبيس الطائر لتقييم الأداء

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"تعليم الغربية": تفعيل قرار إنشاء لجنة الأتوبيس الطائر لتقييم الأداء "تعليم الغربية": تفعيل قرار إنشاء لجنة الأتوبيس الطائر لتقييم الأداء
قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية فريدة مجاهد بتفعيل قرار إنشاء لجنة الأتوبيس الطائر بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وذلك بهدف متابعة العملية التعليمية، من خلال زيارات ميدانية لأعضاء الإدارة التعليمية للمتابعة وتقييم الأداء بمختلف المدارس.

وأوصت وكيل الوزارة فى تصريحات لها، اليوم الاثنين، بضرورة تفعيل دور التربية الاجتماعية من خلال الأنشطة التربوية، والعمل على الحد من نسب الغياب العالية لطالبات الصف الثالث الثانوى، وتوفير عوامل جذب للطالبات والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وشددت "مجاهد" على ضرورة مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية لسرعة إدراج مدرسة طلعت حرب الثانوية بنات لوضعها ضمن الأولويات، إضافة إلى الاستعانة بالحجرات العلوية غير المستغلة لتنفيذ الأنشطة، وضرورة جذب الطالبات إلى المدرسة فى ظل نسبة الغياب المرتفعة لجميع طالبات الصف الثالث الثانوى، ومراجعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

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