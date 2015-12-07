تكثيف أمنى حول الكنائس والمطرانيات لتأمين أعياد الميلاد بالقليوبية

أعلنت مديرية أمن القليوبية حالة الطوارئ القصوى لتأمين المنشآت الحيوية والكنائس، وكثفت قوات الأمن من تواجدها حول الكنائس والمطرانيات بالمحافظة، وذلك لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.

وتم اتخاذ كل الإجراءات التأمينية اللازمة لمنع حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات وللحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتحقيق الانضباط أثناء تلك الاحتفالات، وضبط المشتبه فيهم والعناصر الخارجة على القانون التى تروع المواطنين الآمنين.

من جانبه، وجه اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، بتشديد الإجراءات الأمنية والدوريات على خدمات تأمين الكنائس بجميع أنحاء المحافظة، وذلك للاطمئنان على الحالة الأمنية وتمركز القوات لحماية الكنائس.