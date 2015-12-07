أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تكثيف أمنى حول الكنائس والمطرانيات لتأمين أعياد الميلاد بالقليوبية

Google+ Print
تكثيف أمنى حول الكنائس والمطرانيات لتأمين أعياد الميلاد بالقليوبية تكثيف أمنى حول الكنائس والمطرانيات لتأمين أعياد الميلاد بالقليوبية
أعلنت مديرية أمن القليوبية حالة الطوارئ القصوى لتأمين المنشآت الحيوية والكنائس، وكثفت قوات الأمن من تواجدها حول الكنائس والمطرانيات بالمحافظة، وذلك لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.

وتم اتخاذ كل الإجراءات التأمينية اللازمة لمنع حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات وللحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتحقيق الانضباط أثناء تلك الاحتفالات، وضبط المشتبه فيهم والعناصر الخارجة على القانون التى تروع المواطنين الآمنين.

من جانبه، وجه اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، بتشديد الإجراءات الأمنية والدوريات على خدمات تأمين الكنائس بجميع أنحاء المحافظة، وذلك للاطمئنان على الحالة الأمنية وتمركز القوات لحماية الكنائس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365