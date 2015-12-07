«‏عكاشة‬» يرفض مقارنته بـ ‫‏«باسم يوسف»..‬ ويعلق: «مش هقارن نفسى ببتاع نكت»

قال النائب البرلماني، توفيق عكاشة، هل خرج إعلامى قبل 30يونيو وقال لمرسى “لا اعترف بك رئيساً لمصر ” مثلما فعلت، مؤكدا أنه فى 13_5_2013 دعت جبهة الإنقاذ لمليونية ضد الإخوان فحضرها 7000 شخص ودعا هو لمليونية فى نفس اليوم حضرها 750 ألف مواطن.

ورفض عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامي خالد صلاح على قناة النهار الفضائية، مقارنته بالإعلامي الساخر باسم يوسف، قائلا: “مش هقارن نفسي ببتاع نكت”.

وتابع، أنا جاهدت على الأرض وحشدت شعباً لثورة 30 يونيو فهل لا أصلح لرئاسة البرلمان، ووجه حديثه للإعلامي خالد صلاح: “أنا جاهدت على الأرض بينما أنت جاهدت من داخل الاستديو”.