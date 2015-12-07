«الشعب التركي»: الرقابة على الصحافة وصلت لدرجة لا تصدق.. واعتقال 25 صحفيًا

كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، حول حقوق الإنسان في العام 2015 أن الرقابة المفروضة على الصحافة وصلت إلى درجة لا تُصدَّق. ولفت التقرير إلى أنه في عام 2011 تم حظر 15 ألفًا و562 موقعًا إلكترونيًا، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 96 ألفًا و980 موقعًا في 2015.وأنه بتاريخ 7 أكتوبر 2015 كان 25 صحفياً معتقلين أو محكومين في السجون، بينهم 3 أصحاب جرائد ورئيس تحرير.

وتضمّن التقرير، الذي أعده نائب رئيس الحزب الجمهوري سزجين طانري كولو حول حقوق الإنسان فيما بين يناير- أكتوبر 2015، معلومات صادمة، حيث أشار إلى أنه صدر قرار بتوقيف 5 آلاف و795 شخصًا، واعتقال 982 شخصًا خلال المدة بين 1 يناير و7 أكتوبر الماضيين، حسبما أفادت جريدة الزمان التركية.

ونتج عن التحقيقات التي جرت بذريعة الإساءة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، أسفرت عن توقيف 98 شخصًا، ومحاكمة 66 آخرين، وصدر قرار باعتقال 13 شخصًا، بينهم اثنان في السجن حاليًا.