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نتانياهو يختار يوسى كاهن رئيسا جديدا لجهاز الموساد

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نتانياهو يختار يوسى كاهن رئيسا جديدا لجهاز الموساد نتانياهو يختار يوسى كاهن رئيسا جديدا لجهاز الموساد
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، اختيار يوسى كاهن رئيسا لجهاز الموساد خلفا للرئيس الحالى تامير باريدو الذى أمضى 5 سنوات بالجهاز، بعد أن تم مد فترة عامله رئيسا للجهاز لعام واحد ينتهى بداية العام المقبل.

وقال نتانياهو خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الاثنين، بديوان رئيس الوزراء، إن الإسلام المتطرف الذى تمثله إيران وتنظيم "داعش" أصبح يمثل تهديدا كبيرا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم مثل تنفيذ هجمات باريس وكاليفورنيا الأخيرتين.

وأضاف أن إسرائيل تبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على مواطنيها، موضحا أن جهاز الموساد يبذل مجهودات هو الآخر، للحفاظ على أمن الإسرائيليين من خلال إحباط العديد من العمليات الإرهابية.

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