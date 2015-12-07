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بالفيديو.. توفيق عكاشة لـ"آخر النهار": وزير الداخلية قريبى ووقف ضدى فى الانتخابات

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بالفيديو.. توفيق عكاشة لـ"آخر النهار": وزير الداخلية قريبى ووقف ضدى فى الانتخابات بالفيديو.. توفيق عكاشة لـ"آخر النهار": وزير الداخلية قريبى ووقف ضدى فى الانتخابات
اتهم الإعلامى توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بالوقوف ضده فى الانتخابات البرلمانية للإطاحة به.

وأضاف عكاشة خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار": "مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وقف ضدى فى الانتخابات وماكنتش عاوزنى أنجح، ولو ترك الأمر محايدًا لكنت فزت من الجولة الأولى بقرابة 90 ألف صوت ".

وأشار عكاشة إلى أن وزير الداخلية وقف ضده، بعد انتقاده له بشأن تأمين النائب العام، وقوله إنه فشل فشلاً كلياً، مضيفاً: "شوطته بطريقتى، وأنا بشوط فى الحق ولا أفترى على أحد وهذه كانت أسباب خلافى معه".

وأوضح توفيق عكاشة، أن علاقة القرابة والصهر والنسب بينه وبين وزير الداخلية، قد تكون سببًا وراء وقوفه ضده فى الانتخابات البرلمانية، قائلاً: "ممكن يكون هو وراء هذا الأمر ولكننى لا أجزم بنسبة 100%"

وأكد أن كافة مؤسسات الدولة بلا استثناء، كانت على مسافة واحدة من كل المرشحين خلال ماراثون البرلمان، ولم تؤيد أو تعارض، معتبرًا أنه الحالة الانتخابية الوحيدة التى شهدت تجاوزات من قِبَل الدولة ضده على حد قوله.

وقال توفيق عكاشة إن سبع قرى فى طلخا مُنِعَ فيها التصويت خلال أول يوم من الانتخابات، وفى اليوم الثانى منعوا التصويت بقريته بحجة وجود قنابل، وفقًا له.


>توفيق عكاشة لـ"آخر النهار": مركز شرطة طلخا وقف ضدى فى الانتخابات
>بالفيديو..توفيق عكاشة لـ"آخر النهار":الإخوان تعاقدوا مع شركات تركية للعمل ضدى

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