عدلى منصور: الوطن العربى يمكنه استئناف مسيرته بعد تعثره فى الإرهاب المزعوم

قال المستشار عدلى منصور، الرئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية، إن الوطن العربى الذى شهد ربيعا قصيرا والذى سرعان ما تعثر فى الإرهاب المزعوم داخليا وخارجيا، يمكنه أن يستأنف مسيرته من جديد، مضيفا أن محاولات التقسيم بالإضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين فى ظل تمدد قوى الشر التى تعمل ضد الدين والدنيا لن تثنينا عن صناعة الأمل وإعادة الروح.

وأضاف منصور خلال كلمته التى ألقاها أمام مؤسسة الفكر العربى بمناسبة تكريمه ومنحه جائزة "مسيرة عطاء"، أن نكبة الحضارة العربية ليست نهائية ومنحنى الهبوط ليس خالدا وانكسار اللحظة ليس آخر الطريق، مضيفا أن الوطن العربى سيعمل على استئناف ما انقطع من الطريق ومجابهة ما طرأ علينا من خارج ديننا بكل ثقافتنا بكل الحسم والإيمان.