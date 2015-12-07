خالد صلاح: ما تكتبه الصحف الأمريكية والبريطانية عن البرلمان يصيب بالاكتئاب

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن ما تكتبه الصحف الأمريكية والبريطانية عن مصر والبرلمان الجديد يصيب المواطنين بالاكتئاب، رغم تنفيذ الاستحقاق الثالث داخل الدولة بكفاءة، سواء من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات وإدارتها للعملية، أو تعامل القضاة وتحملهم الصعوبات الشديدة والمخاطر الأمنية الهائلة أثناء عملهم.

وأضاف خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" أن كافة المنظمات الدولية التى عملت بطريقة محايدة خلال الانتخابات البرلمانية شهدت بكفاءة العملية، وخرجت بتقارير وصلت إلى الأمم المتحدة، وشهد العالم بعدم وجود انتهاكات تخص الدولة المصرية فى إدارة هذا الاستحقاق.

وأشار رئيس تحرير "اليوم السابع" إلى وجود انحياز سافر وواضح ضد الدولة وليس ضد السلطة والحكومة داخل تحليلات الصحف الأجنبية التى تتحدث بأن هناك انقسام بمصر وأن الدولة مفككة.

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