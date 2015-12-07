بالفيديو..توفيق عكاشة لـ"آخر النهار": مجدى عبد الغفار كُلف من "مرسى" بالقبض علىَّ

قال الإعلامى توفيق عكاشة عضو مجلس النواب، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أثناء توليه قطاع الأمن الوطنى فى عهد الإخوان، كُلِّفَ من قِبَل الرئيس المعزول محمد مرسى بإلقاء القبض عليه.

وأضاف "عكاشة" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار": "كُلِّفَ حرفيًا من محمد مرسى بأن يتخلص منى بأى من الطرق، ومجدى عبد الغفار حاول القبض علىَّ ولكن رجال الشرطة كانوا رافضين لهذا الأمر مثل الشعب المصرى لممارسات الإخوان ولذلك لم يستطع القبض علىَّ"

وأشار توفيق عكاشة، إلى أن وحدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عاملته أسوأ معاملة أثناء القبض عليه مؤخرًا، وكذلك من قسم شرطة مدينة نصر، ولكن عندما دخل السجن وجد أفضل معاملة.

وأكد أنه عندما تولى اللواء مجدى عبد الغفار مسئولية الوزارة حدث خطأ من فريق أعداد برنامجه على فضائية "الفراعين" من خلال إعطائه بطاقة تعريف اللواء مجدى عبد الغفار وهى فى الأساس للواء حامد عبد الله رئيسا لقطاع الأمن الوطنى السابق، وبعد الانتهاء من الحلقة علم أنه أخطأ فى هذا الأمر، وفى اليوم التالى قدم اعتذارًا للواء مجدى عبد الغفار وقرأ بطاقة التعريف الصحيحة الخاصة به.

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