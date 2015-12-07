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بالفيديو.. الرى: دخول 10محطات صرف جديدة للخدمة قبل الشتاء القادم لمواجهة الأمطار

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بالفيديو.. الرى: دخول 10محطات صرف جديدة للخدمة قبل الشتاء القادم لمواجهة الأمطار بالفيديو.. الرى: دخول 10محطات صرف جديدة للخدمة قبل الشتاء القادم لمواجهة الأمطار
قال الدكتور حسام المغازى وزير الرى، أن البحيرة والاسكندرية تعرضا لسيول وأمطار غزيرة لم تشهدها المحافظتين منذ عشرات السنين، وتفوق قدرة شبكات الصرف الصحى، مؤكدا أن وقعت تحت تأثير المتغيرات المناخية والدليل الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها الإسكندرية.

وأضاف المغازى خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة ، أن شبكات الرى مخصصة لرى الأراضى الزراعية فقط وليس كميات الأمطار الغزيرة التى شهدتها الإسكندرية، مؤكدا أن 900 مليون جنية قيمة محطات صرف جديدة و 240 مليون جنيه لصيانة الموجودة، مشيرا إلى أن 10 محطات جديدة ستدخل الخدمة قبل الشتاء القادم لمواجهة الأمطار الغزيرة بشبكات الترع والمصارف.

وأشار وزير الرى إلى أنه ناقش مع الرئيس أول أمس المشروعات الجديدة الخاصة بشبكات الرى، مؤكدا أنه طالب من الشركة العالمية عروض لمحطات صرف وشبكات رى جديدة لمواجهة الأمطار الغزيرة بالشتاء القادم .

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مصر 365

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