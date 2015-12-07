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بالفيديو.. توفيق عكاشة لـ"خالد صلاح": برلمان 2015 ميلاد جديد ونتاج لثورة 30 يونيو

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بالفيديو.. توفيق عكاشة لـ"خالد صلاح": برلمان 2015 ميلاد جديد ونتاج لثورة 30 يونيو بالفيديو.. توفيق عكاشة لـ"خالد صلاح": برلمان 2015 ميلاد جديد ونتاج لثورة 30 يونيو
قال الإعلامى توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، إن الممارسات البرلمانية على مدار الـ60 عامًا الماضية لن تعود مرة أخرى، وأن برلمان 2015 هو ميلاد جديد لممارسة جديدة من نتاج وإفراز ثورة 30 يونيو.

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" أن السلطة التشريعية لها أنياب سيتم استخدامها ضد كل من يتعدى عليها، متسائلاً: "كيف أتوقف وأنا المسئول عن رقابة السلطة التنفيذية؟.. وكيف سنراقبها إن انبطحنا أمامها؟"

وأكد عكاشة، أن الفضل فى وصوله لمقعد البرلمان المصرى يعود للشعب الذى وقف بجواره وسانده، قائلاً: "لما حد ييجى يسلم عليا من الستات والرجالة كنت ببوس إيديهم، وكنت مستعد أبوس جزمتهم كمان".

وعن دوره فى البرلمان، قال عكاشة: "لكل مقام مقال ولكل زمن حديث، وخلال عملى بالفراعين، كنا فى زمن يتطلب أن أخاطب من استطاعت الجماعات الإرهابية الوصول لهم باسم الدين، وكنا فى وقت لو طُلِبَ منى أسحب دمى كله وأقدمه لمصر عشان خاطر البلد تعبر لكنت فعلت، ولذا كان لابد من أن أتحدث معهم من خلال الإعلام البيئى، وديكور الفراعين فقير يعكس البيت المصرى الفقير، فدرست الإعلام البيئى وتعلمت منه كيف يتحدث ويخاطب الناس من كل الطبقات".


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