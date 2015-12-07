السلطات السورية تطلق سراح 35 شخصا قبل إتمام اتفاق حمص

>أطلقت السلطات السورية سراح 35 من المعتقلين المعارضين فى محافظة حمص وسط سوريا، قبيل اتفاق سينتج عنه مغادرة آلاف من مقاتلى المعارضة للمكان.

أطلق سراح المعتقلين اليوم الاثنين فى مكتب المحافظ فى هذه المدينة التى كانت الأولى فى الانتفاض ضد الحكومة.

إطلاق سراحهم جزء من اتفاق لإجلاء مقاتلى المعارضة من حى الوعر، وهى المنطقة الوحيدة فى حمص التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وسيبدأ المقاتلون فى الرحيل عن الوعر لاحقا هذا الأسبوع متوجهين إلى مناطق أخرى تسيطر عليها قوى المعارضة المسلحة.

وقال طلال برازى محافظ حمص إن هذا هو الإفراج الخامس خلال الأسابيع الأخيرة، وسيتبعه المزيد.

من بين المفرج عنهم كانت دهوك قدزى، 62 عاما، والتى اعتقلت لعامين. وتقول المرأة إن ابنها من المعتقلين أيضا.

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