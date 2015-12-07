حيدر العبادى: لم يتبق من المهلة العراقية لتركيا سوى 24 ساعة

>صرح حيدر العبادى رئيس الحكومة العراقية اليوم الاثنين أن الحكومة العراقية لم يكن لها علم أو إتفاق مع الأتراك حول دخول قوات عسكرية تركية إلى العراق.

وقال العبادى خلال لقائه بعدد من الشخصيات من مدينة البصرة "لا يجود اى علم او اتفاق للحكومة العراقية مع الاتراك حول دخول قوات تركية واى ادعاء خلاف ذلك غير صحيح ونرفض دخولها تحت اية ذريعة وقدم الاتراك عدة تبريرات وذرائع منها وجود علم لدينا وهذا كذب وبعدها قالوا ان وزير الدفاع لديه علم واتصل وزير الدفاع بالأتراك وتراجعوا وبعدها قالوا ان محافظ نينوى السابق هو من طلب ونحن نسأل باى حق يطلب محافظ سابق هذا الطلب".

واضاف "نطالب الحكومة التركية ان تستجيب بإخراج هذه القوات فورا ونطالب بتصريح من الاتراك باحترام سيادة العراق لأننا امهلنا 48 ساعة ولم يتبق سوى 24 ساعة".

واوضح "ان الامر الاخر يتعلق بعدم طلبنا من اى قوة التواجد فى الاراضى العراقية ونرفضه رفضا قاطعا وتلقينا طلبات من دول اقليمية وعربية سابقا للمشاركة ورفضناها لاننا لا نريد ان نكون مع احد محاور الصراع فى المنطقة ولا نريد للعراق ان يتحول الى ساحة صراع اقليمية".

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