«صولا» وابنها والكذبة..!

أتحفتنا الفنانة أصالة أو صولا بحكاية غريبة عن ابنها في برنامجها صولا، الذي يبث عبر قناة أبو ظبي الأولى، وذلك في الحلقة التي استضافت فيها كلاً من لورا خليل وهاني العمري ومروة ناجي، حيثُ حدثتنا أصالة في بداية الحلقة عن حكاية طويلة عريضة عن ابنها وكذبه في المدرسة واستدعاء إدارة المدرسة لها، وشكرت المدرسة على حسن متابعة ابنها، ثم طالبتنا بالتدقيق في اختيار المدارس التي يلتحق بها أبناؤنا، كما أخبرتنا أن الكذب آفة رذيلة، وينبغي تجنبها، ثم دخل ضيوف الحلقة، وبدأت تغني معهم وطوال الحلقة، ونحن نتساءل: ما علاقة ما قالته لنا أصالة في بداية الحلقة بمضمون الحلقة أو بضيوفها؟ فهل تريد أن تنصحنا بمتابعة أبنائنا؛ لكي لا يكذبوا؛ لأن الكذب آفة خطيرة؟ أم أن الموضوع أنها تنصحنا باختيار مدرسة جيدة تتولى تربية أبنائنا، إضافة لتعليمهم؟ أم كانت تريد أن تشكر المدرسة وإداراتها على ما فعلوه مع ابنها، خاصة أنها ذكرت اسم معلمة الصف لابنها وشكرتها... نقول لأصالة القصة التي سمعناها لم يكن لها مجال من الإعراب في الحديث، ولا علاقة لها بمضمون البرنامج، وإن كانت حكايتها لإضفاء أجواء حميمية على الحلقة، فكان لا بد أن تدخلي هذه الحكاية في سياق الحلقة مع ضيوفك؛ حتى لا تكون الصورة أنك تقحمين أي كلام والسلام.