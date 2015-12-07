انتهاء التحقيق مع إسماعيل الإسكندرانى وتحديد جلسة 10 ديسمبر لنظر تجديد حبسه

انتهت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، من التحقيق مع الصحفى إسماعيل الإسكندرانى لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

كما قررت النيابة استكمال التحقيقات في موعد يحدد لاحقًا، وحددت جلسة الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر لنظر تجديد حبسه على ذمة التحقيقات، ونقله لسجن المزرعة بطرة.

وشهدت جلسة اليوم، التى استمرت 8 ساعات تفريغ محتوى اللاب توب الخاص به فى حضور المحامين وفى حضوره أيضًا عقب نقله من الحجز الى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع .

وحضر جلسة التحقيق الحقوقي خالد على، وعدد من الحقوقيين وأعضاء المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.