صالح جمعة يكشف لـ في الجول حقيقة ' السهر مع رمضان وكهربا ' ويتحدى هجوم هاني رمزي

كشف صالح جمعة لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي حقيقة السهر أثناء تواجده في معسكر المنتخب وماذا سيفعل بعد تصريحات هاني رمزي المدير الفني لإنبي ضده.

المنتخب الأوليمبي فشل في مهمة التأهل إلى أولمبياد البرازيل ريو دي جانيرو 2016 بعد وداع بطولة إفريقيا تحت 23 سنة باحتلال المركز الأخير في المجموعة.

وقبل انطلاق مشوار المنتخب خرجت العديد من الأحاديث حول خروج الثلاثي صالح جمعة ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا من بعثة المنتخب أثناء التواجد في شرم الشيخ للسهر.

وقتها رد رمضان صبحي على تلك الأقاويل باحتفال مثير بعد تسجيله هدفا في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ونفى وقتها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الواقعة مشيرا إلى أنها "فيلم هندي". ولكن ما كواليس الخروج من البعثة وما حقيقتها. صالح جمعة يكشف.

وقال صالح جمعة لـFilGoal.com: "لا أعرف لماذا قيل إننا خرجنا عن النص. نعم خرجت من البعثة وقتها ولكن ليس مثل ما تم تصويره لدى البعض".

وأوضح "استأذنت مع رمضان صبحي من أجل أخذ جولة حرة خارج البعثة لساعتين فقط. ولم يكن معنا كهربا من الأساس. ووافق الجهاز على طلبنا ولم نسهر من الأساس. فقط جلسنا في أحد المقاهي ليعتقد البعض أننا نسهر".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن نخاف كثيرا من حسام البدري فمن المستحيل أن نخرج على النص لأن العقاب وقتها سيكون شديد للغاية. ولذلك لم ولن نفعل ذلك".

تحدي هاني رمزي

هاني رمزي المدير الفني لنادي إنبي خرج ليهاجم صالح جمعة مشيرا إلى أن "الشهرة والفلوس والسهر سبب تراجع مستواه".

وقال هاني رمزي في تصريحات لقناة TEN عن صالح جمعة: " في خلال عامين، عاش صالح جمعة وسط العديد من المغريات من شهرة ونجومية وتحسن أحواله المادية بالاحتراف وهذا سبب التراجع". (طالع التفاصيل).

وعن تصريحات هاني رمزي قال صالح جمعة لـFilGoal.com: "في الحقيقة لا أعرف لماذا قال هاني رمزي هذا الكلام. وخصوصا إنه لم يرى منى أي شيء من ذلك".

وأردف "تلك الإشاعات والأقاويل خرجت فقط بعد انتقالي إلى الأهلي. وأتحدى أي شخص قد يكون قال ذلك وقت تواجدي في أوروبا".

وواصل " إذ كنت لاعب للشهرة والفلوس والسهر فلماذا لم يلاحظ إنبي ذلك وأنا قائد للفريق وأهم لاعب في صفوفه!".

وأتم "سأتحدث مع رئيس نادي إنبي لمعرفة لماذا قال هاني رمزي تلك التصريحات غير الحقيقة".