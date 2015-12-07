صالح جمعة يفسر لـ في الجول سبب كابوس الأولمبياد.. وأمنية لمنتخب مصر

"الفريق كان خارج حالته الفنية المعهودة" هكذا تحدث صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلي عن سبب خروج المنتخب الأوليمبي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وكان منتخب مصر قد حل رابعا في مجموعته في البطولة التي تؤهل أصحاب الثلاث مراكز الأولى فيها للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

وتحدث صالح جمعة لـFilGoal.com قائلا:"هذا الجيل لديه العديد من اللاعبين المميزين والطموح قبل البطولة كان كبير جدا".

واستدرك"ولكن كل شيء اختلف مع انطلاق البطولة على الرغم من أن أداء كل الفرق لم يكن جيدا".

وأردف"الجزائر على سبيل المثال نجحنا في وقت سابق في التغلب عليها مرتين، منتخب مصر كله كان خارج الحالة الفنية المعهودة".

وأكمل"لكن ما حدث حدث، أهم شيء الآن هو أن يستعيد كل اللاعبين تركيزهم فهذا الجيل يعتمد عليه منتخب مصر الأول بشكل كبير".

وأتم"أتمنى ألا يتأثر المنتخب الأول بما حدث للأوليمبي في بطولة إفريقيا".