أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من جديد.. أسوان يلعب ويخسر.. إنبي يفوز في مباراة ماراثونية

Google+ Print
من جديد.. أسوان يلعب ويخسر.. إنبي يفوز في مباراة ماراثونية من جديد.. أسوان يلعب ويخسر.. إنبي يفوز في مباراة ماراثونية

فاز إنبي على ضيفه أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وللمرة الثانية على التوالي، يقدم أسوان مباراة قوية مثلما حدث أمام المقاصة في الجولة الماضية، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إنبي تقدم في الدقيقة الخاسمة برأسية من وائل فراج، إلا أن أسوان تعادل سريعا في الدقيقة الـ 16 عن طريق محمد رزق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، تقدم صلاح عاشور مرة أخرى لإنبي بعد دقيقتين فقط من البداية، لكن أسوان ضغط مرة أخرى بغية تحقيق التعادل.

وفي ظل الضغط الأسواني، توغل شرويدة في منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، يضيف منها رامي صبري الهدف الثالث.

أسوان قلص الفارق في الدقيقة الـ 84 بهدف لإيهاب المصري الذي واصل التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفين في مباراة مصر المقاصة، إلا أن هدفه لم يكن كافيا أيضا، لينتهي اللقاء بفوز إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز إنبي رفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة الرابعة في المركز الـ 15.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر