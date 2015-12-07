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رئيس الوزراء العراقي يمنح تركيا 24 ساعة لسحب قواتها

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رئيس الوزراء العراقي يمنح تركيا 24 ساعة لسحب قواتها رئيس الوزراء العراقي يمنح تركيا 24 ساعة لسحب قواتها

 

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي

طلب حيد العبادي، رئيس الوزراء العراقي، تركيا بالسحب الفوري لقواتها من العراق، مشددًا إنها تملك 24 ساعة قبل رفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي.

العبادي وتمنحها مهلة 48 ساعة لحل المسألة، وبقي منها 24 ساعة.

وأكد العبادي، أمس الأحد، أن بلاده تطالب تركيا باحترام السيادة العراقية، وأن السلطات العراقية تحتفظ بحق اللجوء إلى أي إجراء ممكن، بما في ذلك مخاطبة مجلس الأمن الدولي، في حال لم تسحب تركيا قواتها من البلاد في غضون 48 ساعة.

ووصف رئيس الوزراء العراقي تصريحات تركيا حول موافقة بغداد على نشر القوات التركية بالكذب، مشيرا إلى أن العراق لا يملك أي معلومات أو اتفاق حول غزو الأتراك.

وشدد رئيس الوزراء، على رفض بغداد لوجود أي قوات أجنبية في العراق، قائلا إن العراقية لطالما رفضت اقتراحات مماثلة من قبل قوى إقليمية وعالمية.

 

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