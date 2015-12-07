عمرو موسى: الوطن العربي في خطر ويتعرض للتقسيم

منحت مؤسسة الفكر العربي، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، جائزة “مسيرة العطاء”، التي تمنحها لعدد من الشخصيات العربية تقديرًا لجهودهم من أجل أوطانهم.

وقال “موسى” خلال كلمته في حفل توزيع الجوائز، إن الوطن العربي في خطر، ويتعرض للتفسخ والتقسيم، مشيرا إلى وجود أمل يراوض كل عربي في عبور الأزمة وأن تهزم الدول العربية التحديات التى تواجهها.

> وأشار “موسى” إلى أن الفكر السليم، أول خطوات مسيرة هزيمة التحديات، مضيفًا أن رقى ألمه هو هدف الشعوب العربية، مؤكدًا أنها لا تتحمل التخلف المسيطر وغياب الأمل وأن يكون الأمة الوحيدة التى تعيش خارج القرن الحادي والعشرين.

> وأوضح أن رقي الأمة العربية يتطلب فكرًا متقدمًا وعلمًا عصريًا، ودعم الشباب ودفعه إلى الأمام وتشجيع الإبداع وتحفيز شبابنا على أن يبدعوا ويفكروا ولا يخافوا القرن الحادي والعشرين، قرن العلم والتحدي.

" frameborder="0">