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وفد إيطالى بجامعة المنصورة لمعاينة موقع وحدة الطاقة الشمسية الجديدة

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وفد إيطالى بجامعة المنصورة لمعاينة موقع وحدة الطاقة الشمسية الجديدة وفد إيطالى بجامعة المنصورة لمعاينة موقع وحدة الطاقة الشمسية الجديدة
استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، فرانكوا ايفرنزى مدير شركة تيليكوم تكنولوجى بإيطاليا، وجاسون كيو مدير مبيعات شركة أريما بتايوان، بحضور الدكتور ياسر الحديدى عميد كلية الزراعة والدكتور صلاح عبد اللطيف المشرف على الصوب بكلية الزراعة.

وأشار الدكتور ياسر الحديدى إلى أن الزيارة فى إطار معاينة الموقع المقترح لتركيب وحدة الطاقة الشمسية المهداة من الشركة الإيطالية لكلية الزراعة بجامعة المنصورة لتوليد 8 كيلو وات ساعة لتغذية الأجهزة والمعدات لتشغيل الصوب الزراعية ويمكن إضافتها على الشبكة الرئيسية للجامعة لتخفيف الأحمال .

وتم خلال اللقاء الاتفاق مبدئيًا على توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة فرارا بإيطاليا فى الدراسات العليا والتعاون فى أبحاث وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والتعاون فى مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بواحة العلوم والتكنولوجيا الجديدة للجامعة بجمصة.

وأكد الدكتور محمد القناوى أن التطور أساسه التعليم المبنى على البحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات العلمية من الجامعات المتميزة فى المجالات المختلفة كما تعمل الجامعة حاليًا على الاستفادة من الخبرات المتميزة لبعض الجامعات ونقل التفوق النوعى وبالذات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهناك ضرورة ملحة حاليا لبحوث الطاقة لتلبية احتياجات المجتمع من استهلاك الطاقة.

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