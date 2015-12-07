بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات قداس الطائرة الروسية

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ حيث التقى الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء واطمأن على الاستعدادات الخاصة بالقداس الذى سيقام صباح يوم الأربعاء على أرواح ضحايا الطائرة الروسية التى سقطت فى أكتوبر الماضى بصحراء سيناء، وضحايا الإرهاب بالعالم حيث من المتوقع أن يحضر القداس الجاليات الروسية ووزير الثقافة، وبعض السفراء، وشخصيات عامة وكتاب، ورجال أعمال ومواطنين .

وسيتم تقديم رسالة للعالم أجمع من ميدان السلام بجوار أيقونة السلام بشرم الشيخ تندد بالإرهاب وتدعو الدول لزيارة شرم الشيخ مدينة السلام العالمى.

حضر اللقاء اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار المحافظ للإعلام والمتحدث الرسمي، والعقيد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء.



>