إقبال ملحوظ للسيدات قبل اقتراب غلق اللجان ببنى سويف

توافد العشرات من السيدات بصحبة أطفالهن فى الدقائق الأخيرة قبل غلق باب التصويت أمام الناخبين فى دائرتى بنى سويف والواسطى.

وعللت النساء تأخرهن فى الحضور إلى انتظارهن لأزواجهن عقب انتهاء أعمالهم لاصطحابهن لمقر إقامتهن المسجلة فى بطاقات الرقم القومى.

وفى نفس الصدد بلغت نسب التصويت فى دائرة بنى سويف لم تتعد 8% مع اقتراب غلق اللجان ففى اللجنة رقم 152 وقراها مدرسة القومية وأكد المستشار أحمد ماهر رئيس اللجنة أن من أدلوا بأصواتهم حتى قبل نصف ساعة من مواعيد غلق اللجان 324 ناخبًا من إجمالى 2171 ناخبًا.

من المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ 75 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين"بـ"الثانية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين، كما ألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم "القضاء الادارى "بادراج " عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين .