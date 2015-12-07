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التلفزيون الإسرائيلي: زعيم «داعش» سيناء قام بزيارة غزة

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التلفزيون الإسرائيلي: زعيم «داعش» سيناء قام بزيارة غزة التلفزيون الإسرائيلي: زعيم «داعش» سيناء قام بزيارة غزة

شادي المنيعي

 

 

قالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، إن الشيخ شادي المنيعي “والي سيناء” قائد تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش”، قد زار قطاع غزة منذ أيام.

وأكدت القناة،  أن حركة حماس استبقت زيارة “والي سيناء” لها بالإفراج عن العشرات من العناصر السلفية الجهادية المسجونين لدى حماس، مشيرة إلى أن “المنعي” حل ضيفًا عند قادة الجهاز العسكري لحماس، ووعد حماس بتسهيل تهريب السلاح لها من المناطق الخاضعة لسيطرة “ولاية سيناء”، فرع تنظيم “الدولة الإسلامية” بمصر. كما أن يعد شادي المنيعي مطلوبًا لدى إسرائيل، بسبب مسؤوليته عن مقتل تسعة جنود إسرائيليين عام 2011، عندما كان أميرًا لتنظيم أنصار بيت المقدس.

يذكر أن شادي المنيعي من مواليد مارس 1988 بالمستشفى العسكري في عمان بالأردن، وهو من أب مصري من قبيلة السواركة وأم فلسطينية، وكان والده يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية مع القيادي السابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني رشيد أبو شباك والقيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أبو علي شاهين، ووضعت  قبيلة “الترابين” السيناوية مكافأة مليون جنيه  لمن يقتله أو يجلب رأسه.

 

 

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