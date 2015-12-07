لمرضى السكر..7 نصائح غذائية تسمحلك بتناول ما تحب مع تجنب المضاعفات

يبلغ عدد مرضى السكر من النوع الثانى فى مصر حوالى 7.5 ملايين شخص طبقاً لأخر إحصائيات الفيدرالية الدولية لمرض السكر، وهو أحد الأمراض المزمنة الخطيرة التى تتسبب فى مضاعفات صحية كثيرة حال عدم السيطرة عليه، مثل أمراض الكلى وضعف الإبصار والتهابات الأعصاب وضعف المناعة.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من القواعد الذهبية لمرضى السكر من النوع الثانى التى تساهم فى السيطرة على مستويات سكر الدم، وذلك حسبما نشر على الموقع الطبى الأمريكى الشهير "webmd"، وهى تشمل:

1.الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، نظراً لأن السكر يرفع بشكل ملحوظ مستويات الجلوكوز بالدم دون تحفيز الشعور بالشبع، وهو ما يرفع فرص الإصابة بالسمنة، نظراً لأن الإنسان سيلجأ إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

>2.ينصح باستخدام أطباق صغيرة وتناول كميات أقل من الأطعمة، وهى فرصة رائعة كى تتناول كل ما تحب مثل الأرز والمكرونة والبطاطس دون الخوف من حدوث أى مضاعفات مرضية، وكما ينصح بتجنب تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون لمنع الإصابة بفرط الوزن، وهى أحد العوامل الرئيسية للسيطرة على مرض السكر.

>3.الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، لأنها تساهم فى تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة وستحافظ على ثبات وزنك.

>4.تعامل بحرص مع الدهون ، فعلى الرغم من أنه لا يمكن الاستغناء عنها إلا أنه يجب اختيار الأنواع الصحية التى تحتوى عليها مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو، وكما ينصح بتناول منتجات الألبان قليلة الدهن.

>5.تجنب تناول الخمور والمشروبات الكحولية.

> 6.يجب تناول اللحوم التى تحتوى على نسبة قليلة من الدهون، وأكل لحوم الدواجن والطيور بعد نزع جلدها، ويفضل شوى اللحوم أو سلقها، والابتعاد تماماً عن قليها.

>7.تناول كميات كبيرة من المياه يساهم فى منع الإفراط فى تناول الطعام ويحد من اكتساب المزيد من الوزن، وكما أن تناول مياه كثيرة سيساهم فى خفض مستويات الجلوكوز بالدم.

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