عدلى منصور: الوطن العربى يحتاج إلى ثورة حضارية تغذى الروح والعقل

قال المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، إن الوطن العربى الذى يتعثر الآن فى الاقتصاد والسياسية، كما تتعثر شعوبه فى المعيشة، يحتاج إلى ربيع آخر، وهو ربيع الحضارة بل إلى ثورة حضارية".

وأضاف "منصور"، خلال كلمته فى مؤتمر مؤسسة الفكر العربى التى منحته منح جائزة "مسيرة عطاء"، أن الفكر والعقل يمكنهما أن يأخذا على المكان اللائق بنا بين الأمم، لافتاً إلى أن العقل دون المبادئ والقيم مرادف للا عقل، موضحاً أنه لا معنى لنهضة تذهب إلى تطوير المادة وحدها دون الروح كون استقامة المشروع الحضارى بالعقل والروح والبشر والحجر.