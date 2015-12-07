تليفزيون إسرائيل: مصر وجهت ضربة لاقتصاد تل أبيب بوقف مباحثات استيراد الغاز

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الاقتصاد الإسرائيلى تلقى ضربة موجعة بعد إعلان وزير البترول المصرى وقف أى مفاوضات مع تل أبيب بخصوص استيراد الغاز من إسرائيل.

ووصفت القناة قرار وزير البترول بالقنبلة التى أسقطتها مصر على الاقتصاد الإسرائيلى، موضحة أن قطاع الطاقة فى إسرائيل كان سينتعش إلى حد كبير فى حالة التوصل إلى اتفاق مع القاهرة لتصدير الغاز إليها.

وأوضحت القناة أن تصريحات وزير البترول ستكون دعما للأصوات المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بعدم تصدير الغاز الإسرائيلى من حقلى " ليفتان" و"إيتمار"

وقالت القناة إن قرار الحكومة المصرية يأتى فقط قبل يومين من مناقشة اللجنة الاقتصادية بالكنيست الإسرائيلى الاتفاقيات التى يتم من خلالها تصدير الغاز، وهو ما سيسبب إحراجا لنتانياهو خلال المناقشات.