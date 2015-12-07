أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تليفزيون إسرائيل: مصر وجهت ضربة لاقتصاد تل أبيب بوقف مباحثات استيراد الغاز

Google+ Print
تليفزيون إسرائيل: مصر وجهت ضربة لاقتصاد تل أبيب بوقف مباحثات استيراد الغاز تليفزيون إسرائيل: مصر وجهت ضربة لاقتصاد تل أبيب بوقف مباحثات استيراد الغاز
ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الاقتصاد الإسرائيلى تلقى ضربة موجعة بعد إعلان وزير البترول المصرى وقف أى مفاوضات مع تل أبيب بخصوص استيراد الغاز من إسرائيل.

ووصفت القناة قرار وزير البترول بالقنبلة التى أسقطتها على الاقتصاد الإسرائيلى، موضحة أن قطاع الطاقة فى إسرائيل كان سينتعش إلى حد كبير فى حالة التوصل إلى اتفاق مع القاهرة لتصدير الغاز إليها.

وأوضحت القناة أن تصريحات وزير البترول ستكون دعما للأصوات المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بعدم تصدير الغاز الإسرائيلى من حقلى " ليفتان" و"إيتمار"

وقالت القناة إن قرار المصرية يأتى فقط قبل يومين من مناقشة اللجنة الاقتصادية بالكنيست الإسرائيلى الاتفاقيات التى يتم من خلالها تصدير الغاز، وهو ما سيسبب إحراجا لنتانياهو خلال المناقشات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة