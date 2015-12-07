الأرصاد: الشتاء جاء قبل موعده بأسبوعين والحرارة بأسيوط وسوهاج غدا 3 درجات

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء جاء قبل الميعاد الجغرافى بأسبوعين بعدما كان مقرر له 21 ديسمبر، حيث أن درجات الحرارة بدأت فى الانخفاض بشكل ملحوظ.

وأضاف عبد العال خلال داخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على فضائية "الحياة"، أن درجات الحرارة الصغرى التى تقاس فى السادسة صباحا قبل خروج الشمس مباشرة، منخفضة جدا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تصل فى سانت كاترين إلى 2 درجة مئوية وكذلك فى المنيا وأسيوط وسوهاج إلى 3 درجات مئوية.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الصغرى فى القاهرة غدا ستصل إلى 11 درجة مئوية، ولا يوجد أى أمطار خلال هذه الفترة على أى منطقة بالجمهورية.

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