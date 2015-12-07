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بالفيديو.. وزير الرى:الرئيس يسلم 10 آلاف فدان باكورة مشروع المليون فدان خلال ديسمبر

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بالفيديو.. وزير الرى:الرئيس يسلم 10 آلاف فدان باكورة مشروع المليون فدان خلال ديسمبر بالفيديو.. وزير الرى:الرئيس يسلم 10 آلاف فدان باكورة مشروع المليون فدان خلال ديسمبر
قال الدكتور حسام المغازى وزير الرى، إن المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان تحتاج إلى 1300 بئر تم إنجاز 600 بئر منها، مؤكدا أن 300 ألف فدان أصبحت جاهزة للاستزراع من المرحلة الأول، مضيفا أن الوزارة مسئولة عن الإشراف على حفر الآبار اللازمة لمشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف المغازى خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة ، أنه يعمل على 14 موقع فى 9 محافظات للانتهاء من الآبار اللازمة للمرحلة الاولى لزراعة المليون ونصف المليون فدان، مؤكدا أنه خلال هذا الشهر الحالى سيفتتح الرئيس السيسى باكورة اللمشروع الفرافرة ويسلم 10 آلاف فدان.

وأشار وزير الرى ، إلى أن الوزارة تقوم بتقليل كميات المياه المنصرفة من السد العالى قبل مواعيد نوات الشتاء والأمطار الغزيرة للاستفادة منها، مؤكدا أنه تم الاتفاق خلال الشهور الماضية على تطوير الشبكات والمصارف أضعاف ما تم صرفة فى 10 سنوات ماضية.

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مصر 365

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