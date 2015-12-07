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استئصال ورم نادر بطول 40 سنتيمترا لمريضة 33عاما فى مستشفى المنصورة الجامعى

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استئصال ورم نادر بطول 40 سنتيمترا لمريضة 33عاما فى مستشفى المنصورة الجامعى استئصال ورم نادر بطول 40 سنتيمترا لمريضة 33عاما فى مستشفى المنصورة الجامعى
نجح فريق طبى بجامعة المنصورة فى إجراء جراحة نادرة لمريضة تبلغ من العمر 33 سنة من بورسعيد، حيث استأصل الفريق ورما نادرا بمنطقة الحوض وممتد إلى جدار المهبل وجدار الشرج والمستقيم، مصاحب بفتق فى عضلات أسفل الحوض، ويبلغ طول الورم 40 سم، وتم استئصال الورم بالكامل مع إصلاح الفتق وتركيب جراحية.

وأفادت المريضة بأنها كشفت فى أقسام الجراحة ببورسعيد ولم يتوصلوا إلى شىء، ثم توجهت إلى معهد أورام دمياط، وتم تشخيص حالتها على أنها انفتاق ثم حضرت إلى مستشفى المنصورة الجامعى الذى شخص الحالة وقام بإجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية لها ثم قام بإجراء العملية بنجاح.

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مصر 365

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