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بالفيديو..توفيق عكاشة لـ"آخر النهار":الإخوان تعاقدوا مع شركات تركية للعمل ضدى

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بالفيديو..توفيق عكاشة لـ"آخر النهار":الإخوان تعاقدوا مع شركات تركية للعمل ضدى بالفيديو..توفيق عكاشة لـ"آخر النهار":الإخوان تعاقدوا مع شركات تركية للعمل ضدى
قال الدكتور توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، إن انتقاده على شبكات التواصل الإجتماعى، ليس بالأمر الجديد، وأن هناك شركات تركية تعاقدت مع جماعة الإخوان للعمل ضده وضد الإعلامية حياة الدرديرى.

وأضاف عكاشة، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أنه لا يهتم بهذه الانتقادات كثيرًا، ولا يتوقف أمامها ولا يتأثر بها.

واعتبر عكاشة أن "فيس بوك" و"توتير" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعى فقدت مصداقيتها تمامًا على الأرض، وأنها لم ولن تؤثر فى شيء ولن تؤثر فى شىء.

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مصر 365

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