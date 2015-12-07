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"العليا للانتخابات": انتهاء التصويت فى الداخل.. ونسبة المشاركة لا تتخطى19%

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"العليا للانتخابات": انتهاء التصويت فى الداخل.. ونسبة المشاركة لا تتخطى19% "العليا للانتخابات": انتهاء التصويت فى الداخل.. ونسبة المشاركة لا تتخطى19%
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس عن غلق جميع اللجان الفرعية للدوائر الأربعة الموقوفة وهى الرمل ودمنهور والوسطى وبنى سويف، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، مع السماح لآخر ناخب داخل الحرم الانتخابى بالتصويت.

وشهد اليوم الأول والثانى من الجولة الأولى للمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس النواب بالدوائر الأربعة الموقوفة إقبالا ضعيفا جدا على اللجان الفرعية، حيث لم يتجاوز عدد الناخبين المصوتين فى هذه الدوائر أكثر من 350 ألف ناخب من أصل مليون و819 ألف و835 ناخب يحق لهم التصويت فى هذه الدوائر أى بنسبة مشاركة 19%.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج هذة الدوائر غدا الثلاثاء فور الانتهاء من عمليات الفرز، وتجميع نتائج الداخل والخارج.
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