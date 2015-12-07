عمرو جمال يكشف عن موقف ميسي معه ' الذي علمني درسا كبيرا '

كشف عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي عن ما تعلمه من مقابلته لليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وبرشلونة أثناء تواجده في إسبانيا.

عمرو جمال خضع لعملية جراحة في الرباط الصليبي في إسبانيا خلال العام الماضي.

وحرص عمرو جمال وقتها على زيارة تدريبات برشلونة وتحدث مع ليونيل ميسي.

وتحدث مهاجم الأهلي عما تعلمه من موقف ميسي معه قائلا: "موقف ميسي معي علمني درسا كبيرا عن قيمة النجم الذي يسعد من حوله بتصرفات بسيطة لا تكلفه شيئا".

وأضاف خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "كرم البنا الطبيب كان السبب الرئيسي في مقابلتي لميسي. إذ ساعدني كثيرا خلال تواجدي في إسبانيا نظرا لعلاقاته الجيدة مع مسؤولي برشلونة".

وأوضح "حصل لي على أذن بحضور المران وأثناء تواجدي صعد ميسي إلى المدرجات وكنت أتكئ على عكاز والتقطت معه صورة تذكارية".