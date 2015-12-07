أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمرو جمال يكشف عن موقف ميسي معه ' الذي علمني درسا كبيرا '

Google+ Print
عمرو جمال يكشف عن موقف ميسي معه ' الذي علمني درسا كبيرا ' عمرو جمال يكشف عن موقف ميسي معه ' الذي علمني درسا كبيرا '

كشف عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي عن ما تعلمه من مقابلته لليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وبرشلونة أثناء تواجده في إسبانيا.

عمرو جمال خضع لعملية جراحة في الرباط الصليبي في إسبانيا خلال العام الماضي.

وحرص عمرو جمال وقتها على زيارة تدريبات برشلونة وتحدث مع ليونيل ميسي.

وتحدث مهاجم الأهلي عما تعلمه من موقف ميسي معه قائلا: "موقف ميسي معي علمني درسا كبيرا عن قيمة النجم الذي يسعد من حوله بتصرفات بسيطة لا تكلفه شيئا".

وأضاف خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "كرم البنا الطبيب كان السبب الرئيسي في مقابلتي لميسي. إذ ساعدني كثيرا خلال تواجدي في إسبانيا نظرا لعلاقاته الجيدة مع مسؤولي برشلونة".

وأوضح "حصل لي على أذن بحضور المران وأثناء تواجدي صعد ميسي إلى المدرجات وكنت أتكئ على عكاز والتقطت معه صورة تذكارية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع