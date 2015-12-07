عبد الفتاح لم يحسم استقالته يرشح 3 أسماء لخلافته في رئاسة لجنة الحكام

يرى عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة أن مساعديه في لجنة الحكام، هم الأكثر جدارة برئاستها.

وألمح عبد الفتاح إلى أنه متردد حتى الآن عن استقالته من منصبه كعضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، من أجل تولي لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي.

وقال: "لم أحسم قرار استقالتي من عضوية اتحاد الكرة ورئاسة لجنة الحكام بنسبة 100%".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2): "هذه اللجنة قدمت ما لم يقدمه الكثيرون للحكام، لقد تسلمنا المهمة، وهناك مشاكل أخلاقية واختلاس لأموال الحكام، وكان المستوى متدهورًا، وحكام مصر يفشلون في اختبارات اللياقة البدنية".

وواصل: "أما الآن، فالتحكيم المصري بات على قمة الدول الإفريقية، وأداروا مباريات مهمة في بطولات الأندية الإفريقية، وشاركوا في بطولات الاتحادين الدولي والأفريقي".

وأتم: "لدي 3 مساعدين في هذه اللجنة، هم وجيه أحمد وعزب حجاج وناصر عباس، وأرى أنه لا بد من منح الفرصة للعناصر التي حققت نجاحات عديدة مؤخرًا، فكل منهم يصلح لرئاسة اللجنة".