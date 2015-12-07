عمرو قنديل : 3 ملايين و600 ألف مصري فقط مصابين بـ«فيروس سي»

كشف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي عن أنخفاض اعداد المصريين المصابيين بفيروس سي بنسبة 3 % مقارنة بما كان قائما قبل 7 أعوام .

وقال في تصريحات للاعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم أن المسح الطبي الذي أجرته وزارة الصحة في الفترة من فبراير حتى مايو الماضي أن عدد المصابين بفيروس سي يبلغ عدده 3 مليون و600 الف في الشريحة السنية بين سن عمر سنة و59 سنة بنسبة 7 % من عدد سكان مصر في هذه الشريحة العمرية .

> وقال أن الاحصائيات تشير الي أن عدد المصابين عام 2008 كان يمثل نسبة 10 % من نسبة عدد السكان ما بين سن 15 و 59 عام ، موضحا أن مقارنة عدد المصابين في هذه الايام وعام 2008 لشريحة السنية من 15 الي 59 يكشف عن انخفاض قدره 3 % في عدد المصابين بفيروس سي .

وأضاف قنديل أنه ليس صحيحا ما يتردد عن أصابة 20 مليون مصري بفيروس سي وأن مايتردد بهذه الارقام أمر غير صحيح ولا توجد عليه أدالة أو شواهد ، وان الرقم الصحيح هو ما تم الوضول اليه بعد اجراء المسح الطبي الاخير مشيرا أن معدل انتشار فيروس بي يبلغ نحو 300 ألف مريض .