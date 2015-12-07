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تأجيل دعوى تتهم موظفا بإحدى شركات الاتصالات بتزوير عقد بيع خط لـ12 يناير

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تأجيل دعوى تتهم موظفا بإحدى شركات الاتصالات بتزوير عقد بيع خط لـ12 يناير تأجيل دعوى تتهم موظفا بإحدى شركات الاتصالات بتزوير عقد بيع خط لـ12 يناير
أرجأت محكمة جنح مدينة نصر، نظر الدعوى المقامة من صاحب شركة للدعاية والإعلان ضد إحدى شركات المحمول، ورئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب للشركة، فى الجنحة رقم 3026 لسنة 2015 باتهام موظف بالشركة بتزوير توقيع عقد بيع خط محمول، لجلسة 12 يناير لإلزام الشركة بتقديم أصل العقد وتكليف المدعى بالحق المدنى بالإعلان بذلك.

وطالب محمد بشر المحامى وكيل المدعى بالحق بالجلسة الماضية ، إلزام الشركة بتقديم أصول ما تحت يدها من مستندات وأصل عقد البيع المؤرخ فى 7 سبتمبر 2015، والذى قدمت الشركة صورة ضوئية منه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى تدعى الشركة نسبة التوقيع المذيل به إلى الطالب، وحيث إن أصل العقد المتنازع عليه والمطعون بتزوير توقيع المدعى فيه موجود تحت يد الشركة.

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