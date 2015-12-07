إصابة 9 مواطنين فى تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 9 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين علي الطريق الزراعي"القاهرة -أسوان"أمام كوبري الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا وتم نقلهم إلي مستشفي بني مزار المركزي ،وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث وإصابة كلا من "مديحة .ع "- 50 سنه ، " ميرفت .س "- 30 سنه ، و شقيقها " محمود " -38 سنه و وابنيه" احمد "- 5 سنوات ، " ريماس" –سنه واحدة ، " عماد . ح " -35 سنه ، " سما .أ "- 3 سنوات ، " جيهان . ا " -31 سنه ، و" ريماس .س " 4- سنوات وتنوعت اصاباتهم بين اشتباه ما بعد الارتجاج و نزيف و كدمات وسحجات متفرقة.

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