اعترافات عصابة النساء الأربعة تكشف تفاصيل سرقتهن ذهبا بمبلغ 250 ألف جنيه

"عاوزين شبكة عروسة كويسة لبنتى سلمى" بهذه الجملة بدأت سعدية ورفيقاتها نصب الفخ لشقيق صاحب محل الذهب بمدينة الحمام الذى كان يتواجد بمفرده داخل المحل ، حيث بدأ يعرض عليهن المشغولات الذهبية حتى انتهين من اختيار شبكة " سلمى " ومع هذه اللحظات السعيدة أحضرت إحداهن مشروباً لتوزيعه ابتهاجاً بشبكة العروسة بمشاركة صاحب المحل ، وما هى إلا دقائق وقد غاب عن الوعى بفعل المخدر المدسوس له وبعدها تم الاستيلاء على كل الذهب المعروض بالمحل.

جاء خبر الواقعة صادماً لكل أهالى مدينة الحمام ، لأنهم لم يعتادوا مثل هذه الوقائع ، فى الوقت الذى عادت فيه عصابة النساء الأربعة بصحبة سائق التاكسي بغنيمتهم إلى الإسكندرية بعيداً عن مسرح الجريمة قبل أن يلقى القبض على 4 منهن.

إعترافات سعدية

وقائع الجريمة

>إعترفت سعدية بأنها اتفقت هي وشركائها على سرقة محل ذهب بمدينة الحمام للمعرفتها الجيدة بطباع أهل المدينة وسكنها هناك ، إضافة إلى مساعدة أحد معارفها من أبناء المدينة لهن فى التنقل بالتوك توك الخاص به وارشادهن ومساعدتهن على الهرب والعودة إلى الإسكندرية.>تعود وقائع الجريمة إلى تلقي قسم شرطة الحمام بلاغاً من " أيمن ف ج ع " - 36 سنة المدير المسئول عن محل مصوغات شقيقه " رضا "- بقيام 4 سيدات مجهولات بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن 73 غويشه و 32 خاتم، قدر وزنهم بنحو 900 جرام، بقيمة 250 ألف جنيه من المحل، بأسلوب المغافلة واستخدام مشروب يحوى مادة مخدرة تم تقديمه لهم بعد إيهامه بحضورهم لشراء شبكة لفرح إحداهن ، وقبل مرور 48 ساعة تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، من خلال فرع المباحث بمدينة الحمام، من فك لغز سرقة المشغولات الذهبية التى تقدر بنحو 250 ألف جنيه وإلقاء القبض على 4 منهم واستعادة المسروقات.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، أنه تم التشديد على ضرورة سرعة ضبط الجناة وإعادة المسروقات لأصحابها وتم تكليف فريق متكامل من جميع قطاعات المديرية ووضع خطة متكاملة بمعرفة وإشراف مدير إدارة البحث ورئيس المباحث الجنائية، كما تم التنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديريات الأمن بالمحافظات المجاورة، للوقوف على الظواهر الإجرامية المماثلة وتشابه الأسلوب الإجرامي فى ارتكاب مثل هذه الجريمة .

الكشف عن مرتكبى الجريمة

>أسفرت الجهود عن كشف مرتكبي الواقعة وهم "سعدية ل م س " وشهرتها " سكر" - 33 سنة بدون عمل مقيمة بمساكن الناصرية، قسم ثان العامرية في الإسكندرية "سلمى م ا م " - نجلة الأولى ، 17 سنة " بدون عمل، مقيمة ذات العنوان- و "آية خ إ ح " - 20 سنة بدون عمل مقيمة بالكيلو 21 بالعامرية في الإسكندرية و " صابرين ف أ ح " - 31 سنة بدون عمل، مقيمة مساكن الناصرية بالعامرية و "محمود س م م ) - 26 سنة، سائق توك توك مقيم العصافرة في مدينة الحمام، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات محلات الذهب بأسلوب المغافلة وتخدير المجنى عليهم بمشروب يحتوى على مادة مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية، لمديرية أمن الإسكندرية استهدفت المتحرى عنهم وتمكنت من ضبط المتهمين الأولى والثالثة والخامس وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثانية والرابعة وضبط بحوزتهم 35 غويشة و 15 خاتم ذهبي والتوك توك المستخدم فى تنقلاتهم بإرشادهم.

وعقب التحقيق معهم بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي تم الإرشاد عن باقي المتهمين وضبط المتهمة الرابعة، من خلال أحد الأكمنة التى أعدت لضبطها وضبط بحوزتها باقى المسروقات وهى 38 غويشة و 17 خاتم ذهبى ، فتم التحفظ على المضبوطات المبلغ بسرقتها كاملة، تحت تصرف النيابة العامة وجارِ ضبط المتهمة الثانية الهاربة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .