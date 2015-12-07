«البنتاجون» يؤكد مصرع أحد كبار قادة «داعش» فى غارة أمريكية على سوريا

أكد جيف دافيز ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” مصرع التونسي ، طارق الحرزي ، أحد كبار قادة تنظيم “داعش ” الإرهابى في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار على سوريا ، وذلك في السادس عشر من شهر يونيو الماضي .

ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز، الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله اليوم، الإثنين، ” إن الحرزي – التونسي الأصل ، ومسئول عمليات المقاتلين الأجانب ونقل الأفراد والإمدادات إلى سوريا والعراق – لقى حتفه بعد يوم واحد فقط من مصرع شقيقه – علي الحرزى في غارة مماثلة لطائرة بدون طيار في مدينة الموصل.

وأضاف أن مقتل طارق الحرزي سيؤثر بكل تأكيد على قدرة تنظيم ” داعش ” على إدماج العناصر الإرهابية الأجنبية في القتال الدائر في العراق وسوريا ، فضلا عن تأثيره أيضا على عمليات انتقال الأفراد والمعدات عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وكان “البنتاجون ” قد أكد الأسبوع الماضي مصرع علي الحرزي في غارة أمريكية شنت في الخامس عشر من شهر يونيو الماضي.