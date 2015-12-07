أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«البنتاجون» يؤكد مصرع أحد كبار قادة «داعش» فى غارة أمريكية على سوريا

Google+ Print
«البنتاجون» يؤكد مصرع أحد كبار قادة «داعش» فى غارة أمريكية على سوريا «البنتاجون» يؤكد مصرع أحد كبار قادة «داعش» فى غارة أمريكية على سوريا

البنتاجون

أكد جيف دافيز ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” مصرع التونسي ، طارق الحرزي ، أحد كبار قادة تنظيم “داعش ” الإرهابى في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار على سوريا ، وذلك في السادس عشر من شهر يونيو الماضي .

ونقلت إيه بي سي نيوز، الأمريكية عن المتحدث قوله اليوم، الإثنين، ” إن الحرزي – التونسي الأصل ، ومسئول عمليات المقاتلين الأجانب ونقل الأفراد والإمدادات إلى سوريا والعراق – لقى حتفه بعد يوم واحد فقط من مصرع شقيقه – علي الحرزى في غارة مماثلة لطائرة بدون طيار في مدينة الموصل.

وأضاف أن مقتل طارق الحرزي سيؤثر بكل تأكيد على قدرة تنظيم ” داعش ” على إدماج العناصر الإرهابية الأجنبية في القتال الدائر في العراق وسوريا ، فضلا عن تأثيره أيضا على عمليات انتقال الأفراد والمعدات عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وكان “البنتاجون ” قد أكد الأسبوع الماضي مصرع علي الحرزي في غارة أمريكية شنت في الخامس عشر من شهر يونيو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل