أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الداخلية الإماراتي يزور مستشفى 57357 .. ويؤكد : صرح نجح بالعلم والتكنولوجيا

Google+ Print
وزير الداخلية الإماراتي يزور مستشفى 57357 .. ويؤكد : صرح نجح بالعلم والتكنولوجيا وزير الداخلية الإماراتي يزور مستشفى 57357 .. ويؤكد : صرح نجح بالعلم والتكنولوجيا

وزير الداخلية الإماراتي

حرص الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات على القيام بزيارة إنسانية سريعة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 رافقه خلالها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار والسفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات في .
> وقام الشيخ سيف خلال الزيارة بالمرور على أقسام المستشفى وتقديم الهدايا للأطفال المرضى، وزيارة مبنى السيكلوترون الذي تبرع به منذ أكثر من خمسة أعوام .. حيث كان في استقباله مدير عام مستشفى 57357 وأعضاء مجلس أمناء المستشفى.
> وأكد الشيخ سيف خلال زيارته أن مستشفى 57357 صرح عظيم قام على العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى الإخلاص والتفاني من العاملين، مشيرا إلى حاجة هذا المكان لمزيد من التوسعات حتى تعم خدماته أطفال المنطقة العربية كلها على أوسع نطاق.
> وأشار إلى أن مستشفى 57357 لها مكانة ومحبة خاصة في قلوب الشعب الإماراتي عامة، وأسرة الشيخ زايد بصفة خاصة.
> وصرح هشام عبد السلام المسئول الإعلامي لمؤسسة 57357 بأن إدارة المستشفى كانت قد أعدت فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عرضته على الشيخ سيف خلال زيارة اليوم، مؤكدًا عمق روابط الأخوة والمحبة بين الدولتين ويحمل وصية المغفور له الشيخ زايد آل نهيان لأهله وشعبه بدعم مصر ومساندتها وهو النهج الذي يسير عليه أبناؤه في حبهم ودعمهم لمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر