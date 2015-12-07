وزير الداخلية الإماراتي يزور مستشفى 57357 .. ويؤكد : صرح نجح بالعلم والتكنولوجيا

حرص الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات على القيام بزيارة إنسانية سريعة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 رافقه خلالها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار والسفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات في مصر.

> وقام الشيخ سيف خلال الزيارة بالمرور على أقسام المستشفى وتقديم الهدايا للأطفال المرضى، وزيارة مبنى السيكلوترون الذي تبرع به منذ أكثر من خمسة أعوام .. حيث كان في استقباله مدير عام مستشفى 57357 وأعضاء مجلس أمناء المستشفى.

> وأكد الشيخ سيف خلال زيارته أن مستشفى 57357 صرح عظيم قام على العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى الإخلاص والتفاني من العاملين، مشيرا إلى حاجة هذا المكان لمزيد من التوسعات حتى تعم خدماته أطفال المنطقة العربية كلها على أوسع نطاق.

> وأشار إلى أن مستشفى 57357 لها مكانة ومحبة خاصة في قلوب الشعب الإماراتي عامة، وأسرة الشيخ زايد بصفة خاصة.

> وصرح هشام عبد السلام المسئول الإعلامي لمؤسسة 57357 بأن إدارة المستشفى كانت قد أعدت فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عرضته على الشيخ سيف خلال زيارة اليوم، مؤكدًا عمق روابط الأخوة والمحبة بين الدولتين ويحمل وصية المغفور له الشيخ زايد آل نهيان لأهله وشعبه بدعم مصر ومساندتها وهو النهج الذي يسير عليه أبناؤه في حبهم ودعمهم لمصر.