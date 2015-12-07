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محافظ الإسكندرية بالإنابة تستعرض مشروع المدن الساحلية بتكلفة 7 ملايين دولار

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محافظ الإسكندرية بالإنابة تستعرض مشروع المدن الساحلية بتكلفة 7 ملايين دولار محافظ الإسكندرية بالإنابة تستعرض مشروع المدن الساحلية بتكلفة 7 ملايين دولار
عقدت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروع إدارة المدن الساحلية بالمحافظة والممول من المرفق البيئى من البنك الدولى بالتعاون جهاز شئون البيئة، حيث عرض فريق المشروع نتائجه حتى الآن ومسودة حماية المنطقة الساحلية حتى مدينة الحمام وتشكيل لجنة خاصة بالمشروع

ويعد مشروع إدارة المناطق الساحلية أحد مشروعات التنمية التى تتم بالتعاون مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومرفق البيئة العالمية لتحسين القدرات المؤسسية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية من أجل التنمية المستدامة، والمشروع ممول بمنحة من مرفق البيئة العالمية من خلال البنك الدولى قدرها 7,15 مليون دولار أمريكى .

ويهدف المشروع إلى تحسين نوعيه المياه ببحيرة مريوط من أجل تقليل أحمال التلوث بخليج المكس ومن ثم البحر المتوسط وإعداد خطة إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، ومن المخرجات الرئيسية للمشروع تنفيذ أعمال إنشائيـة وكهـروميكـانيكيـة لتركيـب وحـدات المعالجــة بالأغشيــة الحيويــة البيولوجية (Biofilm)، وكذلك إنشاء منطقة أراضى رطبــة(Wetland) داخـل محطة التنقية الغربية للصـرف الصحـى بالمحـافظـة (منطقـة عمـل المشــروع) بهــدف معـالجـة 50 ألف م3/يوم، قبل الصرف على خليج المكس ثم البحر المتوسط

ووفقًا لخطة عمل المشروع فقد تم الانتهاء من كل الإجراءات والاشتراطات المعمول بها بالبنك الدولى من طرح مناقصة محلية على الشركات المتخصصة، حيث تم التعاقد مع شركة لأعمال الأسمنت المسلح (شركة مصرية) لتنفيذ المشروع خلال فترة زمنية 24 شهرًا تبدأ من 19/4/2015 .

ويعتبر المشروع البيئى المقرر تنفيذه بالمحطة من المشروعات الرائدة المنخفضة التكاليف المقرر تنفيذها بجمهوريـة مصر العربية كما أنه يمكن تنفيذه بأى محطة لمعالجة الصرف الصحى لتحسين نوعيه المياه بهــا، حيــث تــم إعــداد دراســـة جـــدوى بيئية وفنية للمشروع متكاملة مــن أحد المكاتب الاستشارية العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم المدير التنفيذى للمركز الهندسى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والسيدة سويمر بوشيچينا رئيس فريق العمل من البنك الدولى والسيد بيل لأن استشارى البنك الدولى وأحمد عبد الحميد الاستشارى الفنى للمشروع ومحمد الغزاوى مدير المشروع بجهاز شئون البيئة وأسامة أمين مدير التخطيط بجهاز شئون البيئة ووحدة إدارة المشروع والدكتور أسامة رياض مدير عام معامل جهاز شئون البيئة والكيميائية لمياء مصطفى مدير توعية البيئة بجهاز شئون البيئة.

ومن المقرر أن تقوم "الخولى" وفريق العمل غدًا بزيارة التطوير الجزئى الذى يتم لمحطة التنقية الغربية الممول من قبل المشروع.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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