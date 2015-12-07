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توزيع 100 تاكسى على الفائزين بدمياط فى القرعة العلنية

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توزيع 100 تاكسى على الفائزين بدمياط فى القرعة العلنية توزيع 100 تاكسى على الفائزين بدمياط فى القرعة العلنية
أجرى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، القرعة العلنية لتوزيع الـ100 تاكسى بحضور سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية حيث بلغ عدد المتقدمين للقرعة 709 مواطنين وفقًا للشروط والضوابط التى وضعها الصندوق الاجتماعى للتنمية باعتبارها الجهة الممولة للمشروع بالتعاون مع صندوق تحيا لتشغيل الشباب.

وقد تم سحب عدد 100 متقدم خلال القرعة العلنية و25 احتياطيًا وسيتم استكمال الكشوف بعد اعتمادها من الدكتور المحافظ وخلال 48 ساعة سيتوجه الفائزون إلى الصندوق الاجتماعى بدمياط لاستيفاء الأوراق وتسلم التاكسى خلال عشرة أيام.

ومن جانبه أكد المحافظ أن الهدف من المشروع هو توفير مجالات وفرص عمل متنوعة أمام الشباب ومن خلال هذه المبادرة التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يولى اهتمامًا بالغًا بالشباب.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد حزمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة خلال المرحلة القادمة والتى تتضمن فرصًا أعلى لتشغيل الشباب واستيعاب كفاءاتهم بمختلف الحرف والمهن الصناعية والتجارية .

وأضافت سها سليمان أن الصندوق الاجتماعى يعمل على توفير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وطمأنة المتقدمين ممن لم يحالفهم الحظ لان هناك مشروعات عدة تنتظرهم مثل مشروع جمعيتى لإنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بالمحافظة على مساحة 50 مترًا، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية الواعدة مؤكدة أن الصندوق الاجتماعى يرحب بالشباب الجاد الباحث عن الرزق وقدمت الشكر للدكتور المحافظ على اهتمامه بالشباب وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تخدم قطاع عريض من المجتمع.

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مصر 365

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